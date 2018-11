Wetenschappelijk bureau 50Plus daagt partijbestuur voor de rechter

Het wetenschappelijk bureau van 50Plus heeft een kort geding aangespannen tegen het partijbestuur. De partij maakte deze zomer bekend de banden met het wetenschappelijk bureau te verbreken. Volgens het bureau was dat "een rechtstreekse aanval op de onafhankelijkheid van het instituut, zowel inhoudelijk als financieel".

50Plus wil vanaf volgend jaar stoppen met het onderzoeksbureau en wil verder met een "kwalitatief betere" instelling. Volgens het wetenschappelijk bureau vond het partijbestuur het bureau te kritisch en wil de partij er daarom van af.

Nieuw bureau ingeschreven

Het bureau zegt in een persbericht dat het de afgelopen maanden in contact wilde komen met het bestuur om de eenzijdige opzegging in te trekken. Volgens het bureau weigerde de partij stelselmatig om het gesprek aan te gaan.

50Plus zou al een nieuw wetenschappelijk bureau hebben ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en hiervoor subsidie hebben aangevraagd. Het huidige bureau zegt dat de partij weigert om de subsidie van dit jaar over te maken. "Het wetenschappelijk bureau acht deze handelwijze een vorm van onbehoorlijk en onfatsoenlijk bestuur. Er rest op dit moment geen andere weg dan een gerechtelijke procedure", schrijft interim-voorzitter Auke de Vries.

Het kort geding dient overmorgen bij de rechtbank in Den Haag.