Tientallen doden bij gevechten Afghanistan, gelijktijdig met top over vrede

In de Afghaanse provincie Helmand zijn afgelopen nacht zeker dertig burgers en zestien Taliban-strijders omgekomen bij gevechten tussen militanten en veiligheidstroepen van de regering.

Volgens het hoofd van de provincie vielen de meeste slachtoffers bij een bombardement op een huis waar munitie en ander explosief materiaal lag opgeslagen. De Taliban melden dat er alleen burgers zijn omgekomen.

Vredesteam

De doden vielen op het moment dat in Genève een VN-top plaatsvindt over het door oorlog verscheurde land. Daar kondigde de Afghaanse president Ashraf Ghani vandaag aan dat hij twaalf personen heeft geselecteerd voor een speciaal team dat een vredesverdrag met de Taliban moet onderhandelen.

Doel is de terreurorganisatie in te passen in "een democratische, inclusieve samenleving waarin de rechten van vrouwen worden gerespecteerd". Ondanks jaren van strijd heeft de Taliban nog altijd ongeveer de helft van Afghanistan in handen.

Speciale aandacht voor de VS

Onder anderen de ministers van Buitenlandse Zaken van Rusland, Duitsland en de VS schaarden zich tijdens de top achter de plannen van Ghani.

De president besteedde tijdens zijn toespraak extra aandacht aan Amerika. Hij dankte het land voor de inspanningen sinds 2001 "in bloed en geld" en hij roemde het huidige beleid van president Trump, dat volgens hem een keerpunt is voor zijn land.

Toch houdt het geweld aan in Afghanistan, getuige de gevechten van vandaag en de aanhoudende aanslagen van onder meer de Taliban op veiligheidstroepen. Maandag kwamen nog zeker twintig politieagenten om het leven toen hun colonne in een hinderlaag liep.