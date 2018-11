Afghaanse politiemensen gedood in hinderlaag

In Afghanistan zijn zeker twintig politieagenten om het leven gekomen toen hun colonne in een hinderlaag liep. Vier agenten raakten gewond, onder wie een hoge functionaris uit de westelijke provincie Farah.

De agenten waren op weg naar de installatie van een nieuwe politiecommissaris in de regio toen ze werden aangevallen door de Taliban. Onder de doden zou ook de nieuwe commissaris zijn.

De Taliban nemen vaker de veiligheidsdiensten in het land onder vuur. Een week geleden kwamen er nog zo'n dertig agenten om bij langdurige aanvallen op politieposten in dezelfde provincie. Bij vergeldingsaanvallen sneuvelden toen zeventien Talibanstijders.

Ondanks jaren van strijd heeft de Taliban nog altijd ongeveer de helft van Afghanistan in handen. Zo heeft de regering in Farah het alleen voor het zeggen in de onmiddellijk omgeving van de gelijknamige hoofdstad.