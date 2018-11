Zeg 'ns Aaa-acteur Manfred de Graaf (79) overleden

Acteur Manfred de Graaf is op 79-jarige leeftijd overleden. De Graaf was sinds begin dit jaar ongeneeslijk ziek, maar hield dit stil voor de buitenwereld. Hij wilde sterven in stilte, 'als de onaantastbare Manfred', zegt zijn dochter Fien tegen De Telegraaf.

De Graaf werd in de jaren 80 vooral bekend als dokter Hans Lansberg in de populaire televisieserie Zeg 'ns Aaa. Zijn tv-echtgenote Sjoukje Hooymayer, in de serie Lydie van der Ploeg, overleed drie maanden geleden.

Volgens zijn dochter was Hooymayer een van de weinigen die wist dat Van der Graaf ziek was. "Mijn vader en Sjoukje hebben tot zij stierf innig contact gehad", zegt ze tegen de krant. "Ze hadden veel steun aan elkaar."