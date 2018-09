Actrice Sjoukje Hooymaayer (78) overleden

De bekendheid die ze kreeg dankzij haar rol in Zeg 'ns AAA heeft ze altijd gekoesterd. "Mensen vonden het zo leuk, en dat laten ze nog steeds weten. Heel dankbaar, heb ik het toch niet voor niets gedaan. We hadden 7,8 miljoen kijkers, de straten waren leeg als het op tv was", zei ze in een interview met het AD.

Hooymaayer stond gedurende haar carrière ook veelvuldig in het theater. Ze speelde in uiteenlopende stukken, van komedie tot klassiek toneel. In 1974 ontving ze voor haar rol in Kleine Alice de Colombina, de prijs voor de beste vrouwelijke bijrol in een Nederlands theaterstuk.

Nadat in april een vergevorderde vorm van kanker bij haar was geconstateerd, stopte ze met haar rol in de musical My Fair Lady. Ze besloot geen behandeling te ondergaan. In een open brief in De Telegraaf nam ze afscheid van het publiek.