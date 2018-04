Sjoukje Hooymaayer zieker dan gedacht, wil nog eenmaal schitteren

Actrice Sjoukje Hooymaayer neemt in een open brief afscheid van het publiek. Vorige week maakte ze bekend dat ze kanker heeft, maar nu blijkt dat de eierstokkanker al in een vergevorderd stadium is.

Ze heeft besloten geen behandeling meer te ondergaan. Wel wil ze nog een keer schitteren in My Fair Lady, de musical waarin ze de rol speelt van Mrs. Higgins. Vorige week legde ze die rol neer.

"Het leven moet gevierd!" is de aanhef van de brief in De Telegraaf, waarin ze uitleg geeft. "Ik wil absoluut, als dat gaat, weer het toneel op om met volle teugen te genieten van de interactie met de zaal en van mijn collega's. Want dát ervaren geeft energie en joie de vivre. Het leven moet geleefd en gevierd worden."