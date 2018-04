Sjoukje Hooymaayer stopt voorlopig met My Fair Lady

Actrice Sjoukje Hooymaayer legt haar rol in de musical My Fair Lady met onmiddellijke ingang neer. Bij de actrice is kanker geconstateerd. Het productiehuis De Graaf en Cornelissen Entertainment meldde het ANP dat de ziekte een paar dagen geleden is ontdekt.

My Fair Lady is tot half mei in theaters in Nederland en Belgiƫ te zien. Het is niet bekend of Hooymaayer voor die tijd nog terugkomt in de rol van Mrs. Higgins. Voorlopig wordt die rol waarschijnlijk overgenomen door Gerrie van der Klei.

Dokter van der Ploeg

Sjoukje Hooymaayer (77) is vooral bekend door de rol die ze in de jaren 80 en begin 90 in de VARA-televisieserie Zeg 'ns AAA speelde. Ze speelde daarin de huisarts, dokter Lydie van der Ploeg.