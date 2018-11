Deelfiets breekt niet door, maar nieuwe app moet verandering brengen

Mobiliteitsadviseur Pieter van Zessen, van adviesbureau Movares, is voorzichtig enthousiast. Hij zegt dat de deelfiets met een app weliswaar gebruiksvriendelijker wordt, maar dat daarmee niet alle oorzaken van het lage deelfietsgebruik in Nederland worden weggenomen.

"Over een jaar zitten wij echt niet massaal op de deelfiets", zegt Van Zessen. "Het gebruik van een eigen fiets zal voor het grootste deel van de fietsende Nederlanders aantrekkelijker blijven. Dat zit hem voornamelijk in het gebruiksgemak en omdat het goedkoper is."

Iedereen in Nederland heeft al een fiets, zegt hij. "We zijn al een fietsland pur sang met gemiddeld 1,3 fietsen per Nederlander. Ook daarom zal de deelfiets niet gelijk een hoge vlucht nemen."

Toch denkt Van Zessen dat er wel animo is voor de app. "Er is echt wel meer markt in Nederland dan alleen voor de OV-fiets. Met deze app groeit Nederland langzaam toe naar een deelfietssysteem dat geschikt is voor de Nederlandse maatschappij."

China

Als de deelfiets in Nederland niet dezelfde vlucht als in China neemt, dan is de kans dat het ooit zo uit de hand loopt als in verschillende Chinese steden, zoals het filmpje hieronder laat zien, in elk geval beperkt.

Bekijk hieronder een video van deelfietsbegraafplaatsen in China: