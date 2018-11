VN geeft humanitaire hulp aan inwoners Venezuela

Venezuela krijgt voor ruim acht miljoen euro aan humanitaire hulp. Het bedrag is door de Verenigde Naties vrijgemaakt uit een noodfonds.

Het geld is onder meer bestemd voor eten voor jonge kinderen en zwangere vrouwen. Bijna twaalf procent van de bevolking van Venezuela is ondervoed.

Ook Unicef geeft extra geld aan aan het land. Dat gaat onder meer naar vaccinaties tegen de mazelen en naar de behandeling van malaria.

Inflatie

Venezuela verkeert al zeker vijf jaar in een diepe economische en politieke crisis. Er is een tekort aan voedsel en medicijnen en door de enorme inflatie hebben de inwoners nauwelijks geld om in hun onderhoud te voorzien.

Veel Venezolanen zien geen andere oplossing dan het land te ontvluchten. Dat zijn er volgens de VN inmiddels zeker meer dan 3 miljoen. De meeste mensen trekken naar Colombia, Ecuador, Peru en Braziliƫ. Een aantal landen sloot tijdelijk de grenzen, omdat ze de vluchtelingenstroom niet aankonden.

De VN maakte begin november bekend bijna 200 miljoen euro bijeen te willen brengen voor de vluchtelingen. Buurland Colombia heeft inmiddels een miljoen mensen opgenomen, Peru nog eens een half miljoen.