VN: meer dan drie miljoen Venezolanen op de vlucht

Het aantal Venezolanen dat het land heeft verlaten op de vlucht voor de politieke en economische crisis, is volgens de Verenigde Naties gestegen tot boven de drie miljoen. Sinds het verergeren van de crisis in 2015 zijn mensen massaal op de vlucht geslagen voor geweld, hyperinflatie en voedsel- en medicijntekorten.

Landen in Midden- en Zuid-Amerika en de Caraïben hebben volgens de VN het grootste deel van de vluchtelingen en migranten opgenomen: 2.4 miljoen. Buurland Colombia heeft met 1 miljoen het grootste aantal Venezolanen opgevangen, gevolgd door Peru met een half miljoen.

De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR en de Internationale Organisatie voor Migratie waarschuwen echter dat de opnamecapaciteit van de landen niet oneindig is en dat de situatie een "krachtiger en onmiddellijk antwoord vraagt van de internationale gemeenschap". De uittocht is snel in omvang toegenomen: in september meldden de VN nog dat 2,6 miljoen Venezolanen op de vlucht waren geslagen.

De VN en partnerorganisaties willen omgerekend bijna 200 miljoen euro bijeenbrengen voor vluchtelingen in Colombia, Ecuador, Peru en Brazilië. Eerder dit jaar werd ongeveer 15 miljoen euro verdeeld.