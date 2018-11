WhatsApp-fraudeurs zeer actief: 'Feestdagen zijn cashdagen'

Politie

De politie is bekend met het fenomeen, maar zegt niet altijd snel wat te kunnen doen. "In het algemeen moeten er voldoende aanknopingspunten zijn om een onderzoek in te kunnen stellen."

Maar er zijn toch al veel gegevens bekend, zou je zeggen: het bankrekeningnummer en telefoonnummer dat de oplichter gebruikt bijvoorbeeld. "Maar het proces om bij een verdachte uit te komen is intensief en soms ook langdurig", zegt een woordvoerder van de politiekorpsleiding. "We zien bijvoorbeeld vaak dat ze in het buitenland zitten en dan moet de politie een speciaal opsporingsbevel hebben."

Scherm accounts af

Het advies van de politie luidt: "Dubbelcheck en verifieer altijd even of je wel echt met die bekende te maken hebt. App, bel of mail diegene op een ander nummer of e-mailadres dat je van hem of haar kent. Pas als dan blijkt dat je kennis/familielid echt hulp nodig heeft, weet je dat het appje betrouwbaar is."

De Leeuw voegt daar nog iets aan toe: "Scherm al je accounts af. Mensen zijn geneigd hun hele leven op sociale media te gooien. Waarom doe je dat? Er wordt misbruik van gemaakt."

* Om privacyredenen zijn niet de echte namen van slachtoffers gebruikt.