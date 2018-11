Webshoppers opgelet: speciale nepwebwinkels actief in feestmaanden

De Consumentenbond waarschuwt in deze feestmaanden, met Sinterklaas en Kerst op komst, voor nepwebshops. Oplichters spelen in op de jacht van consumenten op aanbiedingen met dagen als Single's day, Black Friday, en Cyber Monday. Het zijn vooral websites met aanbiedingen vol populaire spullen als tv's, elektronica en speelgoed.

De december-nepshops zijn veel moeilijker te herkennen dan de 'gewone' nepshops, zegt de Consumentenbond. Ze ogen professioneel en zijn compleet opgetuigd met een webwinkelkeurmerk, Kamer van Koophandelnummer, adres en telefoonummer en Ideal-betaalmogelijkheid. De bestelling wordt betaald, maar nooit geleverd.

De Consumentenbond geeft als tip te checken hoelang de site al bestaat en op gebruikerservaringen. Winkels met weinig of geen of oude ervaringen zijn verdacht. En vooral opletten bij scherp geprijsde artikelen. "Als het te mooi is om waar te zijn, dan is het meestal ook niet waar", zegt woordvoerder Gerard Spierenburg van de Consumentenbond.

De politie is extra alert. De speciale nepshops doken vorig jaar ook al op en daarom heeft de politie dit jaar een speciaal decemberpiket ingericht. Een speciaal team analyseert binnenkomende signalen en onderneemt actie tegen verdachte websites.

De Consumentenbond constateerde in het voorjaar uit eigen onderzoek dat minimaal een op de vijf webshops nep is. Wereldwijd zou het gaan om 700.000 webwinkels. In Nederland zijn 2000 foute webwinkels op een zwarte lijst gezet en 850 websites verwijderd.