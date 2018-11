Rookverbod Rotterdam gaat vooralsnog niet door

Er komt vooralsnog geen rookverbod bij ziekenhuizen en scholen in Rotterdam. Wethouder Sven de Langen ziet te weinig wettelijke mogelijkheden om te handhaven.

Het ziekenhuis Erasmus MC, de Hogeschool Rotterdam en het Erasmiaans Gymnasium lieten in augustus weten zo'n rookverbod rond hun panden bij de Wytemaweg te willen instellen.

De Langen (CDA, Volksgezondheid) onderzocht de mogelijkheden om zo'n verbod op te nemen in de plaatselijke verordening van de gemeente.

Banners

Vanwege het ontbreken van een wettelijke grond ziet hij meer in een moreel appèl. "Dan kan, bijvoorbeeld via banners, een beroep op mensen worden gedaan om niet te roken."

Hij wil wel mensen oproepen om in de directe omgeving van instellingen waar kinderen en patiënten verblijven niet te roken. "Voor de deur van De Rotterdam, het grote pand van onze gemeente, staan ook mensen met een sigaret. Daar moeten we ook maar eens naar kijken", zegt hij tegen RTV Rijnmond.

In het Nationaal Preventieakkoord dat vorige week werd gelanceerd, staat dat vanaf 2020 schoolterreinen, kinderboerderijen, kinderopvanglocaties, 75 procent van de speeltuinen en 2500 sportclubs rookvrij moeten zijn. Ook moeten ziekenhuizen uiterlijk in 2025 rookvrij zijn, maar in hoeverre dat ook de buitenruimte betreft is onduidelijk.