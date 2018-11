Zeker 145 gestrande grienden dood in Nieuw-Zeeland

Op een afgelegen strand in Nieuw-Zeeland zijn 145 dode grienden aangespoeld. De helft was al gestorven toen natuurbeschermers bij de dieren aankwamen.

De grienden strandden gisteren in twee groepen bij Mason Bay, op twee kilometer afstand van elkaar. Omdat het strand moeilijk bereikbaar is en de nog levende dieren er slecht aan toe waren, is besloten om ze af te maken.

"De kans om de dieren weer terug in zee te krijgen was extreem laag", zegt een woordvoerder van het Department of Conservation. "Het is altijd een hartverscheurend besluit om te nemen."

Zeezoogdieren

Grienden en andere zeezoogdieren stranden vaker op de kust van Nieuw-Zeeland. Gemiddeld gebeurt dat 85 keer per jaar, maar meestal gaat het dan om een enkel dier.

Waarom walvissen en dolfijnen stranden is nog steeds niet helemaal bekend. Wel spelen ziektes en navigatiefouten van de dieren een rol. Ook extreem weer kan een oorzaak zijn.

Reddingspoging

Aan de andere kant van Nieuw-Zeeland strandden tegelijk met de grienden ook tien dwerggrienden. Twee van hen hebben het niet overleefd. Een reddingspoging voor de acht andere dwerggrienden wordt voorbereid.

Het Department of Conservation in Nieuw-Zeeland maakte deze opname van de grienden bij Mason Bay.