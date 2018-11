Brandweer: bosbrand Californië helemaal onder controle

De brandweer in Californië zegt de dodelijke bosbrand in het noorden van de staat helemaal onder controle te hebben. De brand heeft aan ten minste 85 mensen het leven gekost en nog steeds worden 200 mensen vermist.

De laatste dagen heeft het veel geregend in Californië, waardoor het vuur voor een groot deel al bijna was gedoofd.

De brand ontstond twee weken geleden na een lange periode van droogte en breidde zich door door de harde wind snel uit. In totaal is bijna 62.000 hectare bos afgebrand. 14.000 huizen zijn verwoest, vooral in en rond de plaats Paradise. Die is praktisch helemaal platgebrand.

Beheer

President Trump bracht vorige week een bezoek aan het getroffen gebied. Hij zei dat de grote schade is ontstaan door een slecht beheer van de bossen.

De brand, die Camp Fire is genoemd, is de dodelijkste brand in de Verenigde Staten sinds 1918. Toen eiste een brand in Minnesota zo'n duizend levens.