Trump bezoekt door brand verwoest Paradise in Californië

Trump verzekerde de Democratische gouverneur Jerry Brown die hem begeleidde, dat hij zorg wil dragen "voor de mensen die zo hard zijn getroffen". Het gezelschap bekeek het verkoolde gebied ook vanuit de lucht in een helikopter.

De belangstelling voor het bezoek van de president was niet overal even groot. Bij een tijdelijk kampement waar mensen verblijven van wie het huis is afgebrand, leek niemand aandacht te schenken aan Trump. Elders stonden wel mensen met vlaggetjes te zwaaien naar de auto met de president.

'Enorm slecht bosbeheer'

Trump liet eerder weten dat de grote schade die de natuurbranden hebben aangericht te wijten is aan het "enorm slechte" beheer van de bossen. Klimaatverandering zou er "misschien een klein beetje" mee te maken kunnen hebben, zei Trump eerder tegen Fox News.

Na het bezoek aan het noorden reist Trump door naar de plaats Thousand Oaks bij Los Angeles, waar begin deze maand twaalf doden en zeker twaalf gewonden vielen bij een schietpartij in een bar. De president ontmoet daar overlevenden en familieleden van de slachtoffers. De dader was een 28-jarige marinier uit de omgeving van Thousand Oaks. De man, doe ook omkwam bij de schietpartij, had al eerder blijk gegeven van agressiviteit.