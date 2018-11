Regen dooft bosbrand Californië maar maakt zoeken moeilijker

In de strijd tegen de grote bosbrand, Camp Fire, in Butte County in Californië heeft de brandweer hulp gekregen van het weer. Door aanhoudende regenval is de brand nu bijna helemaal gedoofd.

De regen veroorzaakt wel weer nieuwe problemen. Door het regenwater is de as van de door de brand verwoeste huizen in blubber veranderd en dat maakt het zoeken naar resten van slachtoffers moeilijker.

Blubber

Door de grote hitte van het vuur is van veel slachtoffers niet meer over dan een silhouet in de as of een paar botfragmenten. Die as wordt nu door de regen weggespoeld en in de blubber kunnen botfragmenten moeilijker worden teruggevonden.

Ook was het door de harde wind en regen gisteren een tijd lang te gevaarlijk voor de zoekteams om door te zoeken. De regen verzwaart de resten van de bomen, die daardoor dreigen om te vallen. En door de wind werden takken van bomen afgerukt.

Camp Fire

Nog steeds worden zo'n 600 mensen vermist. Een groot deel van hen wordt waarschijnlijk nooit meer teruggevonden, verwachten reddingswerkers. Het officiële dodental is nu 84, maar ligt waarschijnlijk dus veel hoger.

De brand Camp Fire, vernoemd naar Camp Creek Road waar het vuur ontstond, heeft het stadje Paradise bijna helemaal in de as gelegd. Circa 14.000 huizen werden door de brand verwoest. Camp Fire is de dodelijkste brand in de geschiedenis van de Verenigde Staten.

De komende dagen wordt nog meer regen verwacht. Daardoor dreigen in het getroffen gebied ook overstromingen en modderstromen te ontstaan.