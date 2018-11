Zeker duizend mensen omarmen ziekenhuis in Lelystad

In Lelystad hebben zeker duizend mensen een manifestatie bezocht om het personeel van het MC Zuiderzeeziekenhuis te steunen. Ze waren daartoe opgeroepen door de gemeenteraad, om "het belang van een goede en volwaardige ziekenhuisvoorziening in Lelystad onder de aandacht van de beslissers te brengen".

De oproep van de raad was om het ziekenhuis te 'omarmen' als mensen zich betrokken voelen. De omarming gebeurde ook. Hand in hand en schouder aan schouder stonden de bezoekers bij het ziekenhuis.

Donderdag bereikten de curatoren en het ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk een akkoord over een doorstart van de IJsselmeerziekenhuizen, waarvan het MC Zuiderzee de hoofdlocatie is. Het St Jansdal neemt een deel van de zorg over, maar voor de afdelingen spoedeisende hulp en acute verloskunde is vooralsnog geen ruimte.

Tekst gaat verder onder de foto's.