Zorgactiviteiten in failliete IJsselmeerziekenhuizen worden overgenomen

De curatoren van de failliete IJsselmeerziekenhuizen hebben een deal bereikt met Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk. Na enkele weken onderhandelen neemt het ziekenhuis definitief de zorgactiviteiten in Lelystad en Dronten over.

Volgens de curatoren is er een akkoord op hoofdlijnen bereikt. Ziekenhuis Sint Jansdal zet in ieder geval de poliklinische zorg in Lelystad en Dronten voort. Ook komen er een spoedpoli en poliklinische operatiekamers. De komende tijd moet nog duidelijk worden wat de precieze omvang van de zorg is die overeind blijft en hoeveel werknemers een arbeidsovereenkomst aangeboden krijgen. Vooralsnog is er geen ruimte voor spoedeisende hulp en acute verloskunde.

Gisteren werd al duidelijk dat de zorg van de IJsselmeerziekenhuizen zou worden overgenomen door andere partijen, maar toen waren de onderhandelingen nog niet afgerond. De curatoren en verzekeraar Zilveren Kruis zeiden eergisteren al dat ze positief waren over de overnameplannen van het St Jansdal.

De gesprekken met de Antonius Zorgroep over de ziekenhuiszorg in de Noordoostpolder en op Urk zijn nog niet afgerond. Daar wordt begin volgende week meer nieuws over verwacht, schrijft Omroep Flevoland.