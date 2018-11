Macron spreekt schande van gewelddadige protesten

De Franse president Macron heeft de gewelddadige protesten tegen de verhoging van brandstofprijzen scherp veroordeeld. "Schande voor degenen die de oproerpolitie hebben aangevallen. Schande voor degenen die burgers en journalisten hebben mishandeld", schrijft hij op Twitter.

De protesten tegen de hogere brandstofprijzen duren al een week. Vandaag waren er opnieuw grimmige demonstraties. In totaal waren volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken zo'n 106.000 mensen op de been, verspreid over heel Frankrijk, van wie 8000 bij de Champs-Élysées in het centrum van Parijs. De meeste demonstranten waren gehuld in fluorescerende hesjes.

Rubberkogels

Het kwam in Parijs tot een felle confrontatie. De ME probeerde de betogers tegen te houden met een waterkanon. Ook gebruikten agenten traangas en schoten ze met rubberkogels. De demonstranten lieten een spoor van vernieling achter en staken spullen in brand, waardoor de Parijse binnenstad voor een deel in rook werd gehuld.

In Parijs werden meer dan veertig relschoppers opgepakt. In het hele land waren er vandaag ruim 130 arrestaties.