Spanning op de Champs-Élysées: traangas ingezet tegen 'gele hesjes'

Op de Champs-Élysées in Parijs heeft de ordepolitie traangas ingezet tegen demonstranten. Het gaat om deelnemers aan de protesten van de 'gele hesjes', de beweging die al weken op diverse plaatsen in Frankrijk actie voert tegen de gestegen brandstofprijzen door hogere accijnzen. Vandaag zijn volgens schattingen van de autoriteiten in heel Frankrijk zo'n 23.000 mensen op de been.

Betogers in Parijs wrikken straatstenen los en zoeken de confrontatie. Volgens de krant Le Parisien zijn zo'n honderd rechts-extremisten bij de schermutselingen betrokken. Duizenden politiemensen zijn op de been om in de hoofdstad de orde te bewaren.

Op bepaalde plaatsen in het centrum mogen de naar schatting 8000 demonstranten in gele hesjes niet komen. De autoriteiten willen onder meer verhinderen dat door blokkades het verkeer in de stad wordt ontregeld. Ook mogen de betogers niet in de buurt van het Élysée komen, het presidentiële paleis.