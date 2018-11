Waarom het benzineprotest van de gele hesjes stopt bij de taalgrens in België

Ze begonnen in Frankrijk en zijn bezig met een opmars naar het noorden. De 'gele hesjes' protesteren tegen de hoge prijzen aan de pomp. Demonstranten blokkeren wegen waardoor tankstations zonder brandstof komen te zitten.

De prijs voor een liter euroloodvrij in Frankrijk is in één jaar met 23 procent gestegen, naar ongeveer 1,45 euro. Die stijging kwam mede door hogere belastingen.

Tot nu toe rukken de protesten op tot de Franse taalgrens in België. In Vlaanderen zijn geen demonstraties. Dat terwijl de prijzen voor diesel en benzine in Vlaanderen gelijk zijn aan die in Wallonië. Waarom staan alleen de Franstalige Belgen op hun achterste poten?