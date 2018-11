Tankstations België zonder brandstof door protesten 'gele hesjes'

Sommige tankstations in België kampen met tekorten door de protesten van "gele hesjes". Zij voeren sinds afgelopen weekend actie tegen de brandstofprijzen, die in hun ogen te hoog zijn. Bij tankstations van Total en Shell kunnen automobilisten hierdoor geen benzine of diesel meer tanken, melden Belgische media.

Vannacht blokkeerden actievoerders opnieuw wegen in Wallonië. In de buurt van de plaats Feluy, waar een grote opslagplaats van oliebedrijf Total staat, zette de politie een waterkanon in om demonstranten uit elkaar te drijven.

Sinds gisteravond zijn in totaal 39 mensen opgepakt vanwege diefstal en geweld. Ook zijn meerdere voertuigen in beslag genomen.

"Kordaat optreden politie tegen gewelddadige manifestanten", schrijft de Belgische minister Jan Jambon van Binnenlandse Zaken op Twitter. Premier Michel sprak van onaanvaardbare praktijken.

Opnieuw dode in Frankrijk

Vanwege het brandstoftekort bevoorraden de oliebedrijven eerst tankstations die langs snelwegen in België staan. Pompstations in steden kunnen daardoor zonder benzine of diesel komen te zitten.

Ook in Frankrijk zijn nog steeds protesten van 'de gele hesjes', vernoemd naar de fluorescerende hesjes die bestuurders verplicht in hun auto moeten hebben liggen. Daar zijn de demonstraties uitgegroeid tot een algeheel protest tegen het beleid van president Macron.

Door heel Frankrijk werden gisteren belangrijke wegen geblokkeerd door zeker een kwart miljoen Franse automobilisten.

Maandag is bij een van de blokkades opnieuw iemand om het leven gekomen door een ongeluk. Het is de tweede keer sinds zaterdag dat er een dode valt bij de protesten. Ook zijn honderden demonstranten en agenten gewond geraakt.