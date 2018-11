Mexicaanse grensstad Tijuana roept noodtoestand uit vanwege migranten

De burgemeester van de Mexicaanse stad Tijuana, aan de grens met de VS vlak bij San Diego, heeft de noodtoestand uitgeroepen in verband met de duizenden migranten die op de stad zijn afgekomen.

Burgemeester Gastelum vraagt de VN om ondersteuning om deze mensen op te kunnen vangen. Ze komen voornamelijk uit Honduras, El Salvador en Nicaragua en hopen in de VS asiel te krijgen. President Trump dreigde gisteren de zuidelijke grens te sluiten, wat zou betekenen dat de migranten nog langer in Tijuana vast komen te zitten.

Naar schatting zijn er inmiddels 5000 migranten in de stad. Gastelum zegt daar geen faciliteiten voor te hebben en benadrukt dat hij niet van plan is om er zelf geld voor uit trekken. De opvang kost volgens hem 24.000 euro per dag.

Provisorisch vluchtelingenkamp

De meeste migranten verblijven in een provisorisch vluchtelingenkamp in een sportstadion in de stad. Ook slapen er mensen op straat.

De migranten worden geholpen met behulp van donaties van kerken en bezorgde burgers, maar lang niet alle mensen in Tijuana staan open voor de asielzoekers en vluchtelingen uit Midden-Amerika. Afgelopen maandag kwamen honderden inwoners van Tijuana in verzet tegen de migranten. Ze zongen het Mexicaanse volkslied en riepen de migranten op om zo snel mogelijk weg te gaan uit hun stad.