Vluchtelingenkamp op Lesbos is 'echt miserabel', zegt Amnesty

"Mensen zitten hier hutjemutje, het is echt miserabel", zegt Nazarski vanuit Moria in het Radio 1-programma Nieuws en Co. "Als ik hier een maand of zelfs een week zou moeten zitten dan zou ik knettergek worden. En ofwel opstandig ofwel hartstikke depressief worden. Deze mensen proberen toch door te zetten."

Er is één wc voor 80 à 90 mensen, zegt Nazarski, en de riolering stroomt regelmatig over. "Omdat het heuvelachtig is, stroomt het als het geregend heeft de tenten binnen. Je ruikt het ook gewoon. Sommigen worden naar het vasteland gebracht, maar ook daar zijn de accommodaties heel slecht. Europa zou zich echt moeten schamen voor dit enorme menselijke leed."