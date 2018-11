Tikkie heeft ruim 4 miljoen gebruikers, komt met betaalfunctie

Gedeelte voor ondernemers

Tikkie is voor consumenten gratis. Er wordt geld verdiend aan zakelijke klanten. Die betalen 25 cent per transactie en kunnen betaalverzoeken tot 50.000 euro uitsturen.

Die ondernemers krijgen een speciaal gedeelte in de app. Daar kunnen zij een zakelijk profiel aanmaken en worden ze geverifieerd. Dit moet fraude voorkomen; bij de profielen van de zakelijk gebruikers komt een vinkje te staan.

De makers van de app zeggen dat er nu 2000 zakelijke gebruikers zijn. Deze zomer, toen de app de 3 miljoen gebruikers passeerde, werd bekend dat onder meer een aantal hogescholen en universiteiten gingen testen met Tikkie als middel om geld te ontvangen, zoals collegegeld.

Naast Nederland is Tikkie ook beschikbaar voor consumenten in Duitsland.

Alternatieven

De app is in 2016 gelanceerd door ABN Amro. Het bleek al snel een groot succes, in tegenstelling tot de tegenhanger van ING: Twyp (the way you pay). Die app stopte er na een jaar mee; zowel de verzender als de ontvanger van het betaalverzoek had de app nodig. Dat bleek niet te werken. Tikkie werkte via een webpagina, waardoor het gebruik een stuk laagdrempeliger was. Rabobank stopte vorige jaar met een vergelijkbaar alternatief: GRPPY.

Inmiddels bieden banken als ING en Rabobank ook een terugbetaalfunctie aan, maar dan in hun eigen app.