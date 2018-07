Overheden beginnen aarzelend met betaal-app Tikkie

Bij de Rijksuniversiteit Groningen gingen in eind mei de eerste tikkies de deur uit. Zo werden 190 studenten die vergeten waren hun collegegeld over te maken gemaand alsnog te betalen. "Het is nu nog een pilotfase, maar in het nieuwe studiejaar gaan we de groep vergroten", zegt een woordvoerder. De Erasmus Universiteit gaat de Tikkie-app vanaf het komende collegejaar op dezelfde manier gebruiken.

Mooi middel of fraudegevoelig?

"Het is een mooi middel om te laten zien dat de overheid meegaat met de tijd", zegt voorzitter Geertje Hulzebos van studentenvakbond LSVb. "Studenten hebben ontzettend veel aan hun hoofd, dus hoe eenvoudiger het betalen van collegegeld wordt, hoe beter."

De Fraudehelpdesk is minder positief. "Ik zou het niet aanmoedigen dat overheden betalingsverzoeken in een linkje versturen", zegt een woordvoerder. Het gevaar ligt niet zozeer bij Tikkie zelf. Het probleem is dat oplichters mensen met valse links naar een nepversie van Tikkie leiden. In oktober werden er twee jongens in Oosterhout opgepakt voor deze vorm van fraude. "Als de overheid zelf ook links gaat sturen, wordt het voor ons moeilijker om te waarschuwen dat mensen moeten oppassen met het aanklikken van links."