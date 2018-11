Meldpunt Vuurwerkoverlast stopt: 'Ons doel is bereikt'

Het Meldpunt Vuurwerkoverlast is opgeheven. Volgens de initiatiefnemers is het meldpunt niet meer nodig nu de politiek geregeld heeft dat gemeenten het afsteken van vuurwerk aan banden kunnen leggen.

"We hebben ons doel bereikt", zegt de Rotterdamse wethouder Arno Bonte die een van de oprichters was. Dat werd volgens hem in het leven geroepen om zichtbaar te maken hoe groot de overlast rond Oud en Nieuw was. Daarbij gaven de initiatiefnemers aan dat de vuurwerktraditie aan verandering toe was. "Lange tijd gaf de politiek in Den Haag niet thuis, maar inmiddels zijn er gelukkig wel maatregelen genomen om vuurwerkoverlast aan te pakken."

Zo heeft het kabinet in juni mogelijk gemaakt dat gemeenten een vuurwerkvrije zone kunnen inrichten die zo groot is als de gemeente zelf. Daarop hebben Amsterdam en Rotterdam besloten om vanaf volgend jaar vuurwerk alleen in speciale zones nog toe te staan. "Er zijn meer gemeenten die zullen volgen", voorspelt Bonte. "Het is een mooie stap voor een veilige jaarwisseling zonder overlast."