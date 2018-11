Kamer: opheldering over Nederlandse steun aan Syrische groepen

De Tweede Kamer wil opheldering van het kabinet over nieuwe onthullingen van Nieuwsuur en Trouw over hulp van Nederland aan Syrische strijdgroepen. Nieuwsuur en Trouw melden dat de hulp aan Syrische opstandelingen expliciet was bedoeld voor de strijd, in tegenstelling tot wat minister Blok daarover aan de Kamer heeft gemeld.

Ook heeft het kabinet na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur per ongeluk staatsgeheimen onthuld door namen van de betrokken strijdgroepen te noemen. Die namen heeft Buitenlandse Zaken inmiddels van internet verwijderd.

De Tweede Kamer praat vandaag over het besluit van het kabinet om te stoppen met de inzet van F-16's tegen IS boven Irak en Syriƫ, en de missie op een andere manier voort te zetten. In dat debat kwamen ook de nieuwe onthullingen aan de orde.

VVD-woordvoerder Koopmans noemde de nieuwsberichten "belangwekkend". Hij heeft samen met zijn coalitiepartners D66, CDA en ChristenUnie gevraagd om een aparte feitelijke vragenronde over deze kwestie. De oppositie reageerde zeer kritisch. PVV-woordvoerder De Roon zei dat als maar de helft van de onthullingen waar is er alle reden is om Blok naar huis te sturen.