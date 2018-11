Blok openbaart per abuis staatsgeheimen over Syrische strijdgroepen

Actief betrokken

Uit openbare informatie uit die periode was al duidelijk dat Jabhat al-Shamiya actief betrokken was bij de inval in Afrin. Een commandant van de strijdgroep, Mohammed Hamadin, sprak in de eerste dagen van de inval onder meer met The New York Times over de deelname van zijn organisatie. Uit de stukken die zijn vrijgekomen na het Wob-verzoek blijkt dat Nederlandse leveranties desondanks doorgingen. De nieuwe informatie uit de Wob-documenten brengt minister Blok in een lastige positie. Hij kon zich tot nu toe beroepen op het stempel staatsgeheim en daarmee lastige vragen over de steun aan de opstandelingen ontwijken.

In de vrijgegeven documenten staat onbedoeld staatsgeheime informatie. Zo wordt dus onder meer de naam genoemd van de strijdgroep 'Levant Front' (Jabhat al-Shamiya). Dit is informatie waar minister Blok tot op heden over zweeg. "Als deze namen op deze manier bij jullie zijn gekomen, dan hebben we een fout gemaakt die we niet hadden mogen maken", reageert een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Vanaf 23.00 uur gisteravond zijn de documenten door Buitenlandse Zaken van internet verwijderd en daarmee niet meer openbaar.