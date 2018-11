Wat honger met je doet: 'Een generatie in Jemen houdt hier last van'

Sinds de start van de oorlog in Jemen, drieënhalf jaar geleden, zijn er 85.000 kinderen onder de vijf jaar gestorven van de honger. Kinderen die de honger overleven, kunnen de rest van hun leven last blijven houden van de gevolgen.

Dat honger lijden verschrikkelijk is, weet Roos Landman (79) uit eigen ervaring. Ze was 4 jaar oud tijdens de Hongerwinter in 1944 en ze vindt de situatie in Jemen onbegrijpelijk.

"Het is een schande dat dit in onze beschaafde wereld nog steeds gebeurt", zegt ze aan de telefoon. Ondanks haar jonge leeftijd destijds heeft de Hongerwinter een onuitwisbare indruk achtergelaten.

Dat staat de huidige generatie kinderen in Jemen ook te wachten. Want de gevolgen van langdurige ondervoeding kunnen groot zijn. Depressie, schizofrenie, concentratiestoornis, stress, suikerziekte, hart- en vaatziekten - de kans op zulke aandoeningen stijgt, legt Tessa Roseboom uit. Zij is hoogleraar vroege ontwikkeling en gezondheid aan de UvA. "Je krijgt de bouwstenen niet voor een gezond leven. Daar gaat heel deze generatie in Jemen last van houden."

De VN luidde onlangs de noodklok over de situatie in Jemen. Op korte termijn dreigen 14 miljoen mensen afhankelijk te worden van voedselhulp. Momenteel krijgen acht miljoen Jemenieten al zulke hulp. Hulporganisatie Save the Children schat op basis van VN-cijfers dat er 85.000 kinderen zijn gestorven van de honger. Ruim een kwart miljoen kinderen worden volgens de VN behandeld voor ernstige ondervoeding.

Wat doet het met je als je continu te weinig eet?

Hoe je lichaam reageert, is afhankelijk van meerdere dingen. Om te beginnen: hoeveel lichaamsvet heb je? Hoeveel calorieën krijg je binnen? Hoeveel verbruik je er? En hoe gevarieerd is het voedsel dat je binnenkrijgt?

"Je belangrijkste energiebron is vet", zegt hoogleraar voeding en stofwisseling Sander Kersten (WuR). Als je meer energie verbruikt dan je consumeert, dan gaat je lichaam eerst je vetvoorraad opgebruiken. In het extreme geval dat je helemaal niets meer eet (maar wel blijft drinken), dan kan je op deze voorraad in theorie wekenlang overleven. Je vermagert, maar je overleeft.

"Een gemiddeld persoon zonder overgewicht in Nederland is wel een maand tot anderhalve maand verder voordat hij door zijn vetvoorraad heen is", zegt Kersten. Maar dat is in een land als Jemen een ander verhaal. Zeker als een pasgeboren kind vanaf de eerste dag al te weinig kan eten. Een vetbuffer opbouwen is dan onmogelijk.