'Gele hesjes' blokkeren wegen Wallonië, hier en daar opstootjes

Op en langs verschillende autowegen in Wallonië zijn afgelopen nacht opstootjes geweest met 'gele hesjes', die in België en Frankrijk actievoeren tegen onder meer de hoge brandstofprijzen. Zij blokkeerden wegen en belaagden een Franse televisieploeg, schrijven Belgische media.

Gisteravond werd in de buurt van de plaats Feluy een snelweg geblokkeerd. Bij Feluy staat een belangrijke vestiging van oliebedrijf Total. Door de blokkade stonden veel automobilisten lang vast. Ook in de buurt van Charleroi en bij andere plaatsen werden voertuigen tegengehouden.

Journalisten van een Franse televisiezender werden agressief benaderd door een groep van zo'n vijftig actievoerders in gele hesjes. Er werd met rookbommen en vuurwerk gegooid.

'Tolereren geen blokkades'

In de omgeving van Luik grepen politie en brandweer in nadat relschoppers bij een oprit van een snelweg houten paletten in brand hadden gestoken. De onruststokers hadden volgens Belgische media niets met de beweging van de gele hesjes te maken.

In de regio Henegouwen is op advies van de Belgische minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon een crisisprocedure ingesteld. Dat betekent dat verschillende politieteams zijn ingeschakeld. Ook vanochtend zijn er acties op en langs snelwegen in Wallonië. "We tolereren geen blokkades", schrijft Jambon op Twitter.

Prijsstijgingen

De demonstranten blokkeren sinds dit weekend snelwegen in Frankrijk en België. De burgers die zichzelf 'de gele hesjes' noemen, pikken de stijgingen van brandstofprijzen niet langer. De prijs van een liter euroloodvrij steeg in Frankrijk het afgelopen jaar met 23 procent, mede door hogere belastingen.

De naam 'gele hesjes' is een verwijzing naar de fluorescerende hesjes die automobilisten verplicht in hun auto hebben liggen. Bij de demonstraties is in Frankrijk, die zijn uitgegroeid tot een protest tegen het beleid van president Macron, is een dode gevallen, ook raakten ruim 200 mensen gewond.