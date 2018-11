Bruins: spoedeisende hulp en verloskunde in Lelystad gestopt

Het is minister Bruins niet gelukt om de afdelingen spoedeisende hulp en verloskunde van de vestiging van MC IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad volledig open te houden. In een Kamerbrief schrijft hij dat "krapte op de arbeidsmarkt maakt dat er nu al te weinig gespecialiseerde verpleegkundigen en specialisten, bijvoorbeeld kinderartsen, zijn in de regio".

Hij benadrukt dat hij bereid was om extra geld uit te trekken, maar dat het niet mogelijk is om volwaardige afdelingen op een "verantwoordelijke wijze" open te houden.

Vorige maand noemde Bruins het openhouden van de acute zorg in Lelystad nog een voorwaarde, maar begin deze maand waarschuwde hij al dat het toch lastig zou worden om de afdelingen overeind te houden. Na het faillissement van het ziekenhuis willen veel medewerkers weg, of ze hebben al een nieuwe baan.

De minister schrijft dat ook andere voorzieningen die nodig zijn om de afdelingen open te houden, zoals een operatiekamer, een laboratorium en radiologische faciliteiten en expertise volgens de partijen die zijn betrokken bij de doorstart niet te realiseren zijn.

Twee spoedposten

Volgens Bruins is het wel waarschijnlijk dat er twee spoedposten komen in Lelystad en Emmeloord die zeven dagen per week, overdag en 's avonds, geopend zijn voor niet al te complexe spoedeisende zorg.

"Er blijven verder huisartsenposten beschikbaar. In de nacht en voor complexere spoedzorg kunnen patiënten terecht in andere ziekenhuizen in de regio: Almere, Sneek, Heerenveen, Zwolle en Harderwijk."

De minister schrijft dat als de doorstart van het failliete ziekenhuis in Lelystad slaagt, patiënten er terechtkunnen voor 70 tot 80 procent van de ziekenhuisbezoeken. Zowel de curatoren als verzekeraar Zilveren Kruis zijn positief over de plannen die het Harderwijkse ziekenhuis St Jansdal voor Lelystad heeft.

De overname van de zorg in de Noordoostpolder en Urk door de Antonius Zorggroep is volgens de curatoren "zeer realistisch''.