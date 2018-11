Bruins voorzichtiger over openhouden acute zorg Lelystad

Minister Bruins van Medische Zorg is minder stellig over het openhouden van de spoedeisende hulp en de acute verloskunde in het ziekenhuis in Lelystad. Voorafgaand aan een bezoek aan het ziekenhuis zei hij zich in te zetten voor basiszorg in Flevoland, en "waar mogelijk ook acute zorg."

Vorige week noemde Bruins het openhouden van de acute zorg in Lelystad nog een voorwaarde. Hij wilde daarvoor desnoods overheidsgeld inzetten. Nu zei hij: "Ik overleg met de professionals wat echt haalbaar is. Patiƫntveiligheid staat voorop."

Nieuwe baan

Complicerende factor is dat veel personeel, na het faillissement van het ziekenhuis, weg wil of al een nieuwe baan heeft. Zonder artsen en verpleegkundigen is het lastig om de afdelingen open te houden. De spoedeisende hulp is nu al 's nachts gesloten vanwege personeelstekort.

"Ik wil precies zijn in wat ik aanbied", zei de minister voordat hij naar binnen ging. "Ik wil een perspectief bieden voor de zorg in Flevoland."

Er zijn verschillende gegadigden om MC IJsselmeerziekenhuizen over te nemen. Bruins wil vanavond meer te weten komen over wat die partijen precies hebben geboden. Woensdag wil hij laten weten met wie er verder gesproken wordt.