OPCW mag schuldigen gifgasaanvallen blijven aanwijzen

Het besluit om de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) daders van gifgasaanvallen te laten aanwijzen, wordt niet teruggedraaid. Ook wordt de begroting niet verkleind. Onder meer Rusland, China en Iran hadden voorstellen daartoe gedaan, maar die zijn gestrand.

In juni werd het mandaat van de OPCW uitgebreid. Daardoor kunnen onderzoekers voortaan ook de schuldigen voor gifgasaanvallen aanwijzen. Die stap wordt door experts gezien als een historisch besluit. Voorheen werd de organisatie vooral als tandeloos gezien, omdat alleen kon worden onderzocht of ergens gifgas is gebruikt. Wie er achter een aanval zat, mocht niet worden benoemd.

De uitbreiding is van groot belang voor een OPCW-onderzoeksteam dat volgend jaar in Syrië onderzoek gaat doen naar gifgasaanvallen. Critici van de uitbreiding zeggen dat de organisatie daarbij ook politieke invloed heeft gekregen, bijvoorbeeld omdat Rusland een bondgenoot is van Syrië en dus weerstand zal bieden tegen onderzoek dat Syrië zou aanwijzen als schuldige.

'Tsunami van chemische wapens'

Gisteren en vandaag was de jaarlijkse conferentie van de OPCW. Die verloopt meestal rustig, maar de afgelopen twee dagen was er fel debat over het mandaat en de begroting. Vanuit de VS werd geklaagd over "een tsunami van chemische wapens" dit jaar, vooral in Syrië.

China stemde tegen de OPCW-begroting en klaagde dat de organisatie te maken heeft met een atmosfeer van polarisatie en politisering. Ook Rusland toonde zich geërgerd over de uitbreiding van de macht van de organisatie, omdat die veel groter is dan bij de oprichting in 1997 is afgesproken. Kazachstan, dat Rusland steunt, waarschuwde dat de OPCW uit elkaar dreigt te vallen.

De zorgen hebben ermee te maken dat de OPCW vaak in het nieuws is na politiek gevoelige gebeurtenissen. Zo onderzocht de OPCW de gifgasaanval in de Syrische stad Douma en de zenuwgasaanval op de Russische oud-dubbelspion Skripal. Onlangs werd bekend dat de Nederlandse inlichtingendiensten Russische hackpogingen bij de OPCW hebben verstoord.

2,5 miljoen euro voor team Syrië

Met de steun voor de nieuwe begroting heeft de OPCW komend jaar bijna 70 miljoen euro te besteden. Ongeveer 2,5 miljoen daarvan gaat naar het nieuwe onderzoeksteam dat naar Syrië gaat.