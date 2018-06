OPCW mag voortaan dader gifgasaanval aanwijzen

De organisatie voor het verbod op chemische wapens, de OPCW, mag voortaan bij onderzoeken naar aanvallen met chemische wapens ook de verantwoordelijken voor de aanval aanwijzen.

Tot nu toe mocht de OPCW alleen onderzoeken óf en waar een aanval met chemische wapens had plaatsgevonden. Het benoemen van de daders hoorde niet bij de bevoegdheden.

Het voorstel om ook onderzoek te doen naar de verantwoordelijkheid voor een aanval kwam van Groot-Brittannië, naar aanleiding van de aanval in het Syrische Douma en de aanslag op de Russische spion Skripal.

Rusland, Iran en Syrië tegen

De stemming werd gehouden aan het einde van een tweedaags overleg tussen de lidstaten. 82 landen stemden voor, 24 tegen. Onder de tegenstanders waren onder meer Rusland, Iran en Syrië. Zij vinden dat het neutrale karakter van de organisatie hierdoor wordt aangetast.

De Russische minister van Industrie Kalamonov zei na afloop dat hij en andere tegenstanders zich afvragen of er na dit besluit nog toekomst is voor de OPCW. De OPCW werkt samen met de VN en bijna alle landen zijn er lid van, maar het is geen VN-organisatie.