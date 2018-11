Jaar cel en schadevergoeding na fatale bungeejump Nederlandse tiener

De eigenaar van een Spaans bungeejumpbedrijf heeft een jaar celstraf gekregen voor de dood van een Nederlandse tiener in 2015. Ook moet hij 140.000 euro schadevergoeding betalen aan de ouders van het meisje.

Het Openbaar Ministerie had twee jaar cel geëist, maar omdat de man heeft toegegeven dat hij nalatig is geweest, viel de straf lager uit.

Niet gezekerd

Het 17-jarige meisje kwam om het leven door miscommunicatie. Ze dacht dat de man die de sprong begeleidde zei dat ze al kon springen, maar op dat moment was ze nog niet gezekerd met een veiligheidslijn.

De medewerker zei "Oké, als het tijd is om te springen don't worry, just jump". Daarop sprong het meisje en stortte 40 meter de diepte in.

Geen toestemming

Het ongeluk gebeurde in het noorden van Spanje op een viaduct over de A8 in de buurt van Santander. Lokale autoriteiten waren er niet van op de hoogte dat het viaduct werd gebruikt om te bungeejumpen en het zou er ook verboden zijn. Ook had het meisje geen toestemming van haar ouders om de sprong te maken.