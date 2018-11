Nederlanders eten iets gezonder, vooral minder vlees

Minder vlees

Opvallend is de daling in de vleesconsumptie. "Ons vleesgebruik is vanaf de jaren 60 gestegen, daarna is het gestabiliseerd en er lijkt nu een significante daling te zijn ingezet", zegt RIVM-onderzoeker Caroline van Rossum.

Als voorbeeld wijst de onderzoeker naar de consumptie van vlees in 1987/1988. Toen at een Nederlander gemiddeld 117 gram vlees per dag. In het huidige onderzoek is de vleesconsumptie 104 gram.

Volgens het RIVM kan de daling in de consumptie van rood en bewerkt vlees gunstig zijn voor de volksgezondheid. Door daarvan minder te eten lopen mensen een lager risico op een aantal chronische ziekten. "Als je rood vlees eet, loop je bijvoorbeeld meer risico op darmkanker en diabetes", zegt Van Rossum.

Ook helpt dit om de milieudruk van ons voedsel te verlagen.

Minder bier en wijn

Daarnaast laten de cijfers van het RIVM een flinke daling in de alcoholconsumptie zien, van dik 19 procent. Dat kan deels te maken hebben met de verhoging van de alcoholleeftijd van 16 naar 18. Daardoor mogen jongeren onder de 18 geen alcohol meer drinken en daalt de gemiddelde alcoholconsumptie dus ook.