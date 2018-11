Wakker Dier: vleesverbruik blijft stabiel

Vorig jaar was het vleesverbruik in Nederland net zo hoog als in 2016. Dat blijkt uit onderzoek van de Wageningen Universiteit in opdracht van Wakker Dier. Per hoofd van de bevolking wordt jaarlijks gemiddeld bijna 77 kilogram verbruikt.

Daarmee lijkt een einde te zijn gekomen aan de daling van het vleesverbruik. De afgelopen jaren daalde het verbruik per Nederlander van ruim 79 kilo in 2009 naar 76,7 kilo in 2015. Daarna stabiliseerde het verbruik.