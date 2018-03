Hoe slecht is vlees echt voor het milieu?

Cijfers

Er is veel onderzoek naar onze vleesconsumptie en het effect op het milieu. Wetenschappers zijn het erover eens dat de impact groot is, maar de exacte cijfers lopen uiteen. Bij de NOS hebben we ervoor gekozen om uit te gaan van de cijfers van het Planbureau voor de Leefomgeving. Voor de berekening van de gemiddelde dagelijkse vleesconsumptie maken we gebruik van cijfers uit onderzoek van de universiteit van Wageningen.

CO2-equivalenten

In de video hebben we het over de CO2-uitstoot van vleesconsumptie, maar koeien produceren vooral methaan. Methaan wordt scheikundig niet uitgedrukt in CO2, maar is wel een broeikasgas. Daarom drukken wetenschappers broeikasgassen uit in CO2-equivalenten, afgekort CO2-eq. Het is een manier om broeikasgassen en hun effect op het milieu onderling te kunnen vergelijken.