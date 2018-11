Donorkinderen eisen bij rechter toegang tot dna directeur spermakliniek

Tientallen kinderen die in de kliniek van vruchtbaarheidsdokter Jan Karbaat in Barendrecht zijn verwekt, eisen dat hun dna wordt vergeleken met dat van de arts. Ze willen zo definitief vaststellen of hij hun biologische vader is.

Het dna van de arts werd vorig jaar na zijn overlijden veiliggesteld op last van de rechter, nadat de donorkinderen hierom hadden gevraagd. Om het te verkrijgen werden in het huis van Karbaat 27 gebruiksvoorwerpen in beslag genomen.

Maar het dna-profiel van Karbaat is nog altijd geheim en ligt een kluis. Om het te kunnen gebruiken voor een vergelijking met hun eigen dna, is een groep donorkinderen een civiele procedure begonnen. In deze bodemprocedure moet de rechter nu beslissen of het dna van de fertiliteitsarts wordt vrijgegeven.

Vermoeden

Volgens advocaat Tim Bueters van de donorkinderen heeft Karbaat zelf zijn sperma gebruikt om vrouwen in zijn kliniek in Barendrecht mee te insemineren. Van 47 kinderen bestaat het vermoeden dat zij op deze wijze zijn verwekt.

De donorkinderen willen duidelijkheid over hun biologische vader, om bijvoorbeeld te voorkomen dat ze een liefdesrelatie krijgen met iemand die met sperma van de arts is verwekt. "Ze zijn in de leeftijd dat ze op het punt staan een serieuze relatie te beginnen en kinderen te krijgen", aldus Bueters.

Ook hebben verschillende donorkinderen een erfelijke ziekte. Zij willen graag weten of die ziektes ook in de familie Karbaat voorkomen.

Verschrikkelijk

Voor veel donorkinderen is het vergelijken van hun dna met dat van Karbaat vooral van belang om duidelijkheid te krijgen over hun afstamming, zegt hun advocaat. "Voor velen zal het verschrikkelijk nieuws zijn als blijkt dat ze van Karbaat afstammen, maar dat is altijd nog beter dan het niet weten."

De weduwe van Karbaat verzet zich tegen het vergelijken van het dna van haar overleden man met dat van de donorkinderen. Verschillende donorkinderen hebben al gezegd dat ze bij een officiƫle match een schadeclaim zullen indienen. De nabestaanden van de arts wijzen elke aansprakelijkheid af.

Het Medisch Centrum Bijdorp in Barendrecht, waar Jan Karbaat als arts werkte, werd in 2009 gesloten na constatering van verschillende misstanden. De administratie deugde niet en het aantal kinderen per donor werd overschreden. Later kwamen de verhalen naar buiten dat Karbaat zijn eigen sperma gebruikte om vrouwen in zijn kliniek mee te insemineren.

De rechtbank doet op 13 februari uitspraak.