Italië neemt migrantenschip Aquarius in beslag

Justitie in Italië heeft de inbeslagname bevolen van het migrantenschip Aquarius. Het schip, waarmee de ngo's Artsen zonder Grenzen en SOS Méditerranée migranten op de Middellandse Zee oppikken, zou tientallen keren illegaal afval hebben achtergelaten in Italië.

Uit onderzoek blijkt volgens justitie dat het schip tussen januari 2017 en mei 2018 in Italiaanse havens in totaal 24.000 kilo aan ongesorteerd afval heeft gedumpt. 'Gevaarlijke' spullen als kleding van migranten, voedselresten en medisch afval zouden zijn vermengd met normaal afval. Volgens Italië was dat een risico voor volksgezondheid en milieu.

Het land beschuldigt 24 mensen van betrokkenheid bij de dumpingen. Het gaat zowel om opvarende medewerkers van de ngo's als om mensen die hen aansturen vanuit kantoren in Brussel en Amsterdam. De aanklagers hebben behalve op het schip, dat nu in Marseille ligt, beslag gelegd op 460.000 euro.

Misdaad

Artsen zonder Grenzen spreekt de beschuldigingen tegen. Bij het afhandelen van afval worden altijd alle standaardprocedures gevolgd en die zijn nooit op verzet gestuit bij de autoriteiten, zegt de organisatie. "De enige misdaad die plaatsvindt op de Middellandse Zee is de totale ontmanteling van de zoek- en reddingsacties."

Italië verzet zich al langer tegen de schepen die migranten uit Afrika vanaf zee naar het Europese vasteland brengen. Het land weigerde de Aquarius meermaals de toegang.

Minister Salvini van Binnenlandse Zaken ziet in het justitiële onderzoek dan ook een rechtvaardiging van zijn strenge immigratiebeleid. "Ik deed er goed aan om de ngo-schepen te blokkeren", twittert hij. "Ik stopte niet alleen het transport van illegale immigranten, maar ook dat van giftig afval."

De Aquarius is al enige tijd niet meer actief op de Middellandse Zee. Het voer eerder onder de vlag van Panama, maar dat land trok in september zijn registratie in en sindsdien ligt het schip geblokkeerd in Marseille.