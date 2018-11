Spanje dreigt met veto tegen brexit-deal vanwege Gibraltar

Spanje eist dat het bij gesprekken over de toekomst van Gibraltar betrokken blijft, anders zal het land niet instemmen met de brexit-deal. De Spaanse premier Pedro Sánchez wil dat zijn land als volwaardige gesprekspartner in de kwestie Gibraltar wordt genoemd.

In de tekst die nu op tafel ligt gaat de Europese Unie na de formele scheiding van Groot-Brittannië onderhandelen over de toekomst van Gibraltar. "Als er geen wijzigingen in dit akkoord komen, stemmen we tegen de brexit", zei Sánchez op een bijeenkomst in Madrid.

Gibraltar ligt in Zuid-Spanje bij de ingang van de Middellandse zee. Het gebied van 6,8 vierkante kilometer werd in 1704 door een Engels-Nederlandse troepenmacht op Spanje veroverd en werd in 1713 onder de Vrede van Utrecht voor altijd overgedragen aan Groot-Brittannië. Spanje heeft de Britse soevereiniteit over Gibraltar altijd betwist. De brexit biedt de Spanjaarden de mogelijkheid meer invloed te krijgen in Gibraltar door afspraken te maken over een gezamenlijk bestuur met de Britten.

'Afgezwakt'

Ook minister Borell van Buitenlandse Zaken van Spanje zei vanochtend tijdens een debat in Brussel dat zijn land nu niet kan instemmen met de teksten.

Het draait om de formuleringen. "De teksten zijn afgezwakt", zegt Borell. Oorspronkelijk stond er dat Spanje bij de toekomstige onderhandelingen betrokken zou zijn. Spanje moet niet alleen betrokken zijn bij discussies over de toekomstige relaties, maar ook instemmen. "Het moet helder zijn. Geen vage formuleringen", zei minister Borell.

Enorme opkomst

"We moeten met elkaar gaan praten over de jaren van transitie die er na de brexit komen", zei premier Sánchez. "Maar het verdrag ontkent dat Spanje een van de gesprekspartners is over Gibraltar. We hebben wel vier voorstellen gedaan om er samen met Londen uit te komen, maar daar is niet naar geluisterd. Als op zondag 25 november geen aanpassingen in de tekst zijn gemaakt, stemt Spanje tegen."

Toen in 2016 het brexit-referendum werd gehouden werd ook in Gibraltar gestemd. Bij een hoge opkomst van 84 procent verwierp een overweldigende meerderheid van 96 procent de plannen voor een breuk met Europa.

Komende zondag komen de EU-leiders in Brussel bijeen om de brexit-deal te tekenen. Diplomaten in Brussel verwachten dat de Spaanse problemen de komenden dagen opgelost kunnen worden met een extra formulering. Morgen komt premier May naar Brussel en dan zal ook gesproken worden over Gibraltar.