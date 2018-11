Gestrande walvis heeft 6 kilo plastic in maag

In de maag van een dode potvis die gisteren aanspoelde op een Indonesisch eiland, is bijna zes kilo plastic gevonden. Het 9,5 meter lange zoogdier werd gevonden op het strand van het eiland Kapota bij Sulawesi.

De natuuropzichter van het eiland maakte later bijzonderheden bekend over de maaginhoud van het dier. Daarin werden 115 plastic bekertjes, vier plastic flessen, 25 plastic zakjes, twee teenslippers, en nylon tas en meer dan duizend andere stukken plastic ontdekt.

Het is niet duidelijk of het dier aan die grote plastic bal in zijn maag is overleden. Dat wordt ook niet verder onderzocht omdat de potvis al in verregaande staat van ontbinding verkeert.

Natuurbeschermers maken zich grote zorgen over de enorme hoeveelheden plastic in de wereldzeeën, die ook erg schadelijk zijn voor zeedieren. Indonesië, met een bevolking van 260 miljoen mensen, is na China de grootste plasticvervuiler ter wereld. Jaarlijks belandt rond de archipel 1,29 miljoen ton plastic in zee.