Ouderenorganisaties willen meedoen met pensioenonderhandelingen

Ouderenorganisaties pleiten voor een breed pensioenakkoord. Zij willen dat ook gepensioneerden betrokken worden bij de pensioenonderhandelingen en niet alleen de organisaties van werknemers en werkgevers. Dat betoogden acht ouderenorganisaties vandaag op een manifestatie in de Jaarbeurs in Utrecht.

De manifestatie was maanden geleden al gepland. Het is toeval dat hij gehouden wordt op dit cruciale moment in de pensioenonderhandelingen.

Luisterend oor

Minister Koolmees woonde de bijeenkomst bij en bood een luisterend oor aan de ruim 450 ouderen die aanwezig waren in Utrecht. De minister benadrukte dat hij rekening moet houden met alle generaties.

De ouderenorganisaties zouden het liefst zien dat zowel jongeren als ouderen aanschuiven aan de onderhandelingstafel. "Dat is ook de reden dat we regelmatig praten met jongerenorganisaties. Het is belangrijk dat we samen tot één oplossing komen. We voeren de gesprekken. maar nog niet aan de tafel waar het moet", zegt Jaap van der Spek, voorzitter Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden.

'Niet gehoord'

Nu een aantal punten van het pensioenvoorstel van het kabinet bekend is, maken de organisaties zich er zorgen over dat de ouderen niet gehoord worden. "We zijn van mening dat er veel aan het huidige pensioenstelsel veranderd moet worden, maar de rekening mag niet eenzijdig bij één generatie komen te liggen", zegt Van der Spek.

Koolmees spreek tegen dat de ouderen helemaal niet vertegenwoordigd worden aan de onderhandelingstafel. Volgens hem hebben werkgevers, vakbonden en politieke partijen oog voor de belangen van ouderen. Wel beloofde de minister met zowel jongerenorganisaties als ouderenorganisaties om tafel te gaan zodra er een akkoord ligt.

De ouderenorganisaties zijn blij met de toezegging van Koolmees, maar blijven erbij dat voor een breed pensioenakkoord ook ouderen vertegenwoordigd moeten worden aan de onderhandelingstafel.

Morgenavond worden de pensioenonderhandelingen tussen werkgevers en de vakbonden hervat.