Rechter: afschieten edelherten Oostvaardersplassen mag beginnen

Er mag worden begonnen met het afschieten van edelherten op de Oostvaardersplassen. Dat oordeelt de bestuursrechter in Lelystad. Die deed vandaag uitspraak in een spoedprocedure die is begonnen door natuurbeschermers. Volgens de rechter is het niet in het belang van de edelherten om de bezwaarprocedures af te wachten. Met het schieten wordt nog wel gewacht op een andere rechtszaak, die op 29 november dient.

Eerder gaf de provincie Flevoland de opdracht om het aantal herten in de Oostvaardersplassen terug te brengen tot 490. Daartegen is bezwaar gemaakt door natuurbeschermers. Om te voorkomen dat het afschieten van edelherten zou beginnen voordat er een beslissing was genomen over dat bezwaar, startten ze de spoedprocedure waar de rechter vandaag een uitspraak over deed.

Bekijk het oordeel van de bestuursrechter in Lelystad: