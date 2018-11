Ook Senaatszetel Florida definitief naar Republikeinen

Bijna twee weken na de Congresverkiezingen in de Verenigde Staten is nu ook in Florida de strijd om een Senaatszetel beslecht, in het voordeel van de Republikeinse kandidaat Rick Scott. De huidige gouverneur van de kuststaat kwam na een handmatige hertelling op 50,05 procent van de stemmen, de Democraat Bill Nelson op 49,93 procent. Het verschil bedroeg 10.093 stemmen.

Nelson heeft zijn nederlaag inmiddels erkend. De Democraat zat sinds 2001 voor Florida in de Senaat. De Republikeinen komen met de winst in Florida op 52 Senaatszetels, tegenover 47 voor de Democraten. De laatste zetel wordt eind november ingevuld, na een speciale verkiezing in de staat Mississippi.

De Republikeinen leveren ook de nieuwe gouverneur van Florida. De Democratische kandidaat staakte zijn strijd om het gouverneurschap gisteren. De Democraten hadden wel succes bij de verkiezingen voor het Huis van Afgevaardigden, de Amerikaanse Tweede Kamer: daar kan de partij rekenen op een meerderheid van meer dan dertig zetels.