Ook Democratische kandidaat in Florida gooit handdoek in de ring

De Democratische gouverneurskandidaat in Florida Andrew Gillum trekt zich terug uit de race om het gouverneurschap in de staat en heeft zijn nederlaag toegegeven.

Gillum, die burgemeester is van de hoofdstad van Florida Tallahassee, hoopte de eerste zwarte gouverneur van Florida te worden. Het verkiezingsresultaat viel echter tegen; na de verkiezingen van vorige week gaf hij al toe dat hij verloren had, maar toen bleek dat het verschil in stemmen klein genoeg was voor een hertelling, trok hij die woorden weer in.

Wacht uitslag niet af

Enkele uren voor de officiƫle uitslag van de handmatige hertelling werd verwacht, staakt hij nu toch zijn strijd. Het was nu al duidelijk dat hij het niet zou gaan halen. Dat betekent dat de Republikein DeSantis nu de nieuwe gouverneur wordt.

Afgelopen nacht trok ook de Democratische kandidaat Stacey Abrams in Georgia haar conclusies en staakte haar poging om daar gouverneur te worden. Ze legt zich niet neer bij de nederlaag en kondigde aan naar de rechter te stappen vanwege vermeende misstanden bij de verkiezingen.