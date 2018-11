Florida gaat stemmen Senaatsverkiezing met de hand hertellen

Florida gaat de uitgebrachte stemmen bij de Senaatsverkiezingen van vorige week met de hand hertellen. Zondag begon een elektronische hertelling, maar de verschillen zijn zo klein dat de kiescommissie nu opdracht heeft gegeven tot een handmatige hertelling.

De verschillen tussen de Democraat Bill Nelson, de zittende senator, en Republikein Rick Scott zijn minimaal: uit de eerste hertelling kwam een verschil van 12.600 stemmen in het voordeel van Scott naar voren, ofwel 0,15 procent op een aantal van ruim acht miljoen stemmen. Scott is op dit moment nog gouverneur van Florida.

Volgens de wetgeving in Florida is een handmatige hertelling verplicht als bij een elektronische hertelling de verschillen kleiner zijn dan 0,25 procent. Leden van de kiescommissie zullen nu handmatig alle stemmen die elektronisch ongeldig zijn verklaard opnieuw beoordelen.

Trump tegen hertellen

President Trump sprak zich meerdere malen uit tegen het hertellen van de stemmen in Florida. Volgens Trump doken grote aantallen nieuwe stemmen vanuit het niets op. Een rechter oordeelde dat zo'n 5000 stemmen die per e-mail waren verstuurd en in eerste instantie waren afgewezen toch moesten worden goedgekeurd.

Mocht Democraat Nelson alsnog winnen in Florida, heeft dat geen beslissende invloed voor de meerderheid die Republikeinen in de Senaat hebben behaald. In het Huis van Afgevaardigden behaalden de Democraten een meerderheid. De handmatige hertelling in Florida moet zondag zijn afgerond.