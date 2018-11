VN-gezant voor Jemen optimistisch over start vredesonderhandelingen

De speciale VN-gezant voor Jemen zegt dat de oorlogvoerende partijen in dat land hem met kracht verzekerd hebben dat ze aan vredesonderhandelingen willen meedoen. Die moeten voor het eind van het jaar in Zweden beginnen.

"Dit is een heel belangrijk moment voor Jemen", zei Martin Griffiths in de VN-Veiligheidsraad. "Ik geloof dat de beloften die de leiders van de partijen in Jemen hebben gedaan, echt zijn."

Griffiths is sinds februari speciaal gezant voor Jemen. Het is zijn taak om de strijdende partijen vrede te laten sluiten in de al bijna vier jaar durende oorlog. Die gaat tussen een door Saudi-Arabië geleide coalitie die regeringstroepen steunt en Houthi-rebellen die door Iran worden gesteund. De Houthi's controleren momenteel het grootste deel van het land.

Eisen

Afgelopen september zouden in Genève al vredesonderhandelingen van start gaan, maar dat ging niet door omdat Houthi-vertegenwoordigers niet kwamen opdagen. Ze eisten garanties dat hun vliegtuig onderweg niet door de Saudische coalitie tot landen gedwongen zou worden. Ook wilden ze met hun vliegtuig gewonden meenemen, om hen in Oman of Europa te laten behandelen.

Die eisen lijken nu ingewilligd. "Ik ga volgende week naar Sanaa en zal, als dat nodig is, desnoods persoonlijk met de delegatie meevliegen", zei Griffiths. Saudi-Arabië en Oman zouden met de Houthi-voorwaarden hebben ingestemd. Ook is er overeenstemming over een gevangenenruil.